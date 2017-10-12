Тольяттинские школы перешли на электронные журналы

97% тольяттинских школ ведут только электронный журнал, сообщила руководитель Центра информационных технологий Галина Копылова. В двух учреждениях продолжают дублировать информацию об успеваемости и посещаемости в бумажном варианте.

По последней информации, ежедневно пять тысяч педагогов в нашем городе работают с электронным журналом, выставляется 150 тысяч оценок. Каждый день более 20 тысяч родителей узнают информацию о посещаемости и успеваемости своих детях с помощью этого электронного документа, пишут "Городские ведомости".

Сейчас все образовательные учреждения формируют свои базы данных в едином модуле, где учтены персональные данные всех участников образовательного процесса, рассказала Копылова. Проводя работу в этом направлении, Центр информационных технологий фактически идет опережение, поскольку на федеральном уровне планируется формирование единой базы данных по всем обучающимся детям, начиная от постановки их в очередь и заканчивая выпуском в ссузах и вузах.