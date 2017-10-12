Уголовник, обвиняемый в грабеже, до задержания успел избить мужчину в Жигулевске

В богатой криминальной биографии жителя Самарской области появился очередной эпизод. В ходе расследования дела о грабеже сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины к еще одному преступлению.

Как сообщили в облГлавке, инцидент произошел в июле текущего года на улице Советской в Жигулевске. По версии полицейских, между двумя малознакомыми мужчинами на почве личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого подозреваемый, находясь в алкогольном опьяненим, ударил 53-летнего местного жителя кулаком в лицо. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение города. Согласно заключению экспертов, потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По информации сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый 27-летний мужчина является жителем Ставропольского района и ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.10.2017 14:05 [173] (0)
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