Тольяттинцу, собиравшему пиротехнику, оторвало пальцы. МВД проводит проверку

11 октября около семи часов вечера в одной из квартир в Комсомольском районе понадобилась помощь мужчине, в руках которого взорвалось самодельное пиротехническое устройство, сообщает Волга Ньюс. По предворительным данным, мужчина получил контузию и травмы, ему оторвало фаланги пальцев рук.

После случившегося потерпевший поступил в одну из городских больниц.

Во время взрыва в квартире находилась женщина с полуторагодовалым ребенком. Данных о том, что они пострадали нет.

Чуть позже стало известно о том, что полиция города проводят проверку по факту взрыва. Информацию о поступлении в больницу 29-летнего мужчины, получившего травмы предположительно при срабатывании самодельного пиротехнического устройства, поступила в полицию в 19:30.

В данный момент проводится проверка, сообщили в облГлавке. Стражи порядка опрашивают пострадавшего, очевидцев случившегося и устанавливают все обстоятельства случившегося.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.10.2017 15:07 [117] (0)
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