На улице Свердлова Volkswagen столкнулся с Samand и влетел в световую опору (фото)

Одно из вчерашних тольяттинских ДТП произошло на кольцевой развязке улиц Свердлова и Ворошилова.

42-летний водитель «Фольксвагена» двигался по Свердлова и при въезде на кольцо не уступил дорогу автомобилю «Саманд», который ехал по главной дороге, сообщает паблик «Происшествия Тольятти». Удар пришелся на заднюю часть кузова седана. После этого, внедорожник изменил направление движения и врезался в бордюр, где ударил световую опору. От удара бетонный столб рухнул.

Далее, оказавшись на газоне, водитель 1975 гр допустил столкновение с световой опорой. От удара бетонный столб рухнул.

В аварии пострадала 76-летняя пассажирка «Саманда», которую госпитализировали.

Фото: «Происшествия Тольятти»