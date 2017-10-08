В Тольятти водитель пикапа, заговорившийся по телефону, врезался в грузовой трал (фото)

Авария произошла днем 11 октября на Поволжском шоссе.

Как сообщается группа «Происшествия Тольятти», водитель пикапа отвлекся, разговаривая по телефону, и не заметил грузовик «Ман» с прицепным тралом, который ехал в попутном направлении. Водитель автомобиля ВИС буквально влетел под массивный прицеп, машина получила серьезные повреждения.

Сам 29-летний водитель пикапа в результате столкновения получил переломы, с которыми был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: «Происшествия Тольятти»