В Тольятти водитель пикапа, заговорившийся по телефону, врезался в грузовой трал (фото)

Авария произошла днем 11 октября на Поволжском шоссе.

Как сообщается группа «Происшествия Тольятти», водитель пикапа отвлекся, разговаривая по телефону, и не заметил грузовик «Ман» с прицепным тралом, который ехал в попутном направлении. Водитель автомобиля ВИС буквально влетел под массивный прицеп, машина получила серьезные повреждения.

Сам 29-летний водитель пикапа в результате столкновения получил переломы, с которыми был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: «Происшествия Тольятти»
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.10.2017 16:25 [107] (0)
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