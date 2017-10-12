Портал TLT.RU разыгрывает полезные бизнес-подарки!

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Сотрудничая с TLT.RU, вы можете получить возможность бесплатно прокачать навыки управленца у лучшего бизнес-тренера страны, узнать техники противодействия манипуляциям конкурентов и методики сохранения максимальной работоспособности команды.

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