Тольяттинцы напишут Большой этнографический диктант

3 ноября накануне Дня народного единства в регионах страны пройдет культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант".

Проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники, проживающие за рубежом.

- Уникальность России заключается в ее национальном многообразии, - говорит руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов. - В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. В прошлом году он был организован впервые. Было получено большое количество положительных откликов, поэтому Большой этнографический диктант мы решили сделать постоянным. Приглашаю всех желающих, в том числе наших соотечественников за рубежом, 3 ноября вместе с нами проверить свои знания о народах нашей страны.

В прошлом году участниками акции стали почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии.

Принять участие в Диктанте могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России, а также в группах "Большой этнографический диктант" в социальных сетях.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации - 12 декабря.