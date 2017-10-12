Жители Ставропольского района могут проголосовать за своего участкового в конкурсе

С 7 по 16 октября проходит второй этап голосования Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017».

На первом этапе за звание «Самого народного» боролись сто кандидатов! Все они представляли многочисленные населенные пункты, расположенные в нашей области - деревни, села, города! В конце сентября по итогам голосования в шестёрку лучших вошла кандидат от Отдела МВД России Ставропольского района старший участковый уполномоченный майор полиции Князькина Елена Валерьевна. Она заняла почётное 4 место и будет участвовать во втором этапе.

Елена Валерьевна, почему Вы выбрали профессию участкового уполномоченного полиции?

Я мечтала стать милиционером с детства, хотя родители отговаривали, считая эту профессию мужской. В моей семье до меня никого не было полицейских: папа работал монтажником на заводе, а мама оператором на АЗС. Я ослушалась родителей и воплотила свою мечту в жизнь. Теперь, спустя годы, с уверенностью могу сказать, что эта работа - моё призвание.

В полиции я служу ровно 20 лет! В 2000 году, через год после окончания Самарской гуманитарной академии, я была на слёте молодых сотрудников милиции. Именно в такой обстановке познакомилась со своим будущим мужем. С тех пор в моей семье уже два сотрудника полиции и думаю это не предел. Мой сын после школы мечтает пойти по стопам родителей, а я буду этому только рада.

Какие обязанности у участкового уполномоченного полиции?

Первоочередная обязанность участкового уполномоченного полиции - это конечно охранять безопасность граждан на вверенном ему административном участке. В большинстве случаев участковый инспектор оказывается первым на месте совершения преступления, поэтому он обязан охранять место происшествия до приезда следственной группы, установить свидетелей и лицо совершившее преступление, и по возможности принять меры к задержанию преступника. Также в мои обязанности входит совершать обход территории, встречаться и беседовать с жителями, рассматривать их заявления. Участкового регулярно видят у себя владельцы охотничьего, травматического оружия: раз в год я обязана прийти и проверить, правильно ли они хранят свое оружие.

Порой к участковым обращаются с самыми разными немыслимыми проблемами, и мы обязаны разъяснять гражданам, куда следует идти, что предпринять, чтобы они не тратили время на ненужные поиски.

Служба участковых полиции всегда открыта для граждан. У меня есть участковый пункт, где сотрудник полиции осуществляет приём населения. Люди пишут заявление не всегда, тем не менее, не реагировать на подобные сигналы я не могу. Например, просят провести разъяснительную беседу с пьющим мужем, который нигде не работает и семья от этого страдает.

Елена Валерьевна, с какими сложностями Вам приходится сталкиваться в свои трудовые будни?

Мой участок-село Узюково Ставропольского района, это примерно 3 тысячи человек. Население разное - здесь и обычные граждане и недавно освободившиеся из мест лишения свободы, есть люди, состоящие на учете в психоневрологических лечебницах, мигранты, граждане, имеющие условную судимость, есть и хронические алкоголики. Чаще всего как участковому мне приходится сталкиваться с семейными конфликтами и бытовыми происшествиями: громкая музыка у соседей, хулиганские выходки подростков, кражи и т.п.

Приезжая на вызов я никогда не знаю, что ждёт за закрытой дверью: вооружён ли нарушитель правопорядка или нет, в каком состоянии находится, насколько агрессивен. К любому исходу событий нужно быть готовой и в любой ситуации знать, как поступить. К примеру, первое время трудно было не показывать волнения, когда понимаешь что перед тобой человек с большим уголовным прошлым. Но с опытом приходит и уверенность.

Как реагируют жители на то, что участковый уполномоченный полиции – женщина?

В большинстве случаев, положительно. Из-за этого возникают даже анекдотичные ситуации. Например, как в сказке «Волк и семеро козлят» люди не впускают посторонних, которые представляются участковыми, так как за дверью слышат неженский голос. Ведь меня знают если не все жители моего участка, то, по крайней мере, все знают что у них участковый женщина.

Елена Валерьевна, какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать участковый уполномоченный полиции?

Участковых можно назвать универсалами своего дела, им приходиться заниматься сразу несколькими направлениями: вести документацию, составлять протоколы и конечно много общаться с жителями, оказывать им помощь в защите их прав. На практике участковый всегда должен находиться в режиме «он-лайн», круглосуточно доступен для населения.

В моей работе помимо юридического образования прекрасным дополнением были бы знания по психологии. Ежедневно необходимо проявлять терпение в работе с населением, общаться с гражданами, невзирая на их социальный статус, положение. Участковый должен найти подход к любому человеку, уметь поговорить и с пожилым человеком, и с молодёжью. Ему нужно быть готовым столкнуться с человеческим горем и с семейными трагедиями. Он тот представитель полиции, от которого простое население ожидает помощи в первую очередь.

Елена Валерьевна, ожидали ли Вы, что пройдёте во второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017»?

Я была приятно удивлена результатами первого этапа, так как считаю, что просто делаю свою работу. Но ещё больше меня удивило, когда узнала, что за меня в первом этапе конкурса голосовали не только жители моего участка, но и жители из соседних сёл и даже из Тольятти.

Службу участковых уполномоченных вполне можно назвать «лицом» Отдела МВД России, ведь зачастую у граждан мнение о полиции складывается, видя работу участкового уполномоченного полиции на своём участке. Конечно, я чувствую на себе ответственность перед коллегами и населением. Не буду лукавить, что надеюсь на такую же поддержку во втором этапе конкурса.

Для того, чтобы проголосовать нужно:

1 шаг: Пройти по ссылке: 63.мвд.рф/narodnij-uchastkovij-2017 или зайти на сайт ГУ МВД России по Самарской области 63.мвд.рф и справой стороны на данном сайте перейти в раздел «Народный участковый-2017»;

2 шаг: Нажать «проголосовать» под фотографией Князькиной Елены Валерьевны;

3 шаг: Выбрать иконку соответствующей социальной сети, в которой Вы зарегистрированы;

4 шаг: Появится окно «Ваш голос отдан».

Один человек может отдать три (!) голоса через три социальные сети: «Вконтакте», «Одноклассники»,«Facebook».

Торопитесь, ведь именно Ваш голос может стать решающим!