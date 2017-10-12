Театр «Колесо» приглашает тольяттинцев на выставку-дискуссию и спектакль

В воскресенье, 15 октября, театр «Колесо» приглашает всех на премьерный спектакль "Как закалялась сталь".
А перед спектаклем с 17.00 до 18.00 гости смогут посмотреть выставку и поучаствовать в дискуссии "Страсти по П.Корчагину", организованной Тольяттинской библиотечной корпорацией».
Темы к обсуждению:
- Корчагины не исчезли – они просто не у дел
- Кем, по-вашему, является Павел Корчагин – героем или фанатиком
- «Как закалялась сталь» - роман или «житийная литература»
- «Мы коммунисты люди особого склада…»
А также: инсталляции, мифы и загадки советской индустриализации, записи выступлений Н.Островского.
Возраст: 16+.