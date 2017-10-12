Прокуратура разъясняет: В каких случаях осужденные могут быть лишены родительских прав

Отвечает Самарский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергей Маркелов:

Семейным законодательством определено, что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании. В этих целях уголовно-исполнительным кодексом закреплено право осужденных на переписку, телефонные переговоры, краткосрочные и длительные свидания, в том числе с собственными детьми.

Семейным кодексом Российской Федерации строго определены случаи лишения родительских прав, которые распространяются и на осужденных к лишению свободы.

Это уклонение от выполнения обязанностей родителей, злостное уклонение от уплаты алиментов, отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, медицинской организации, воспитательного учреждения или организации социального обслуживания, заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией, совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого члена семьи, жестокое обращение с детьми и иное злоупотребление своими родительскими правами.

Дела о лишении родительских прав рассматриваются в судебном порядке по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей.

Рассмотрение подобных дел производится с извещением родителя и обязательным участием органа опеки и попечительства и прокурора. При этом осужденному должно быть направлено судебное решение с обоснованием мотивов его принятия, которое в случае несогласия может быть обжаловано в порядке гражданского судопроизводства.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания в дальнейшем, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

При этом лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.

Родитель может быть восстановлен в родительских правах в случаях, если он изменил поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребенка. Это также осуществляется в судебном порядке с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.