Чемпионка мира Надежда Муравьева провела мастер-класс для тольяттинских школьников

В Тольятти прошел мастер-класс заслуженного мастера спорта по гандболу Надежды Муравьевой. «Звездное» занятие состоялось 11 октября в тольяттинской школе № 47.

Встреча с трехкратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка ЕГФ вызвала в школе небывалый ажиотаж. Перед началом мастер-класса состоялся интересный и душевный разговор Надежды Муравьевой с учащимися средних классов. В актовом зале школы не осталось свободных мест! Вначале собравшимся был показан телевизионный видеоролик, в котором рассказывалось о профессиональном пути спортсменки, ее достижениях и личной жизни. Затем добрых полчаса Надежда Константиновна подробно отвечала на вопросы учащихся, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

«Сколько лет вы занимаетесь гандболом?», «Как часто выступали заграницей?», «Какое у вас хобби?», «Сколько получает профессиональный гандболист», - вот далеко неполный перечень вопросов, которые интересовали учащихся. Оказалось, что, довольно поздно по нынешним меркам, в 13 лет придя в гандбол, Надежда уже через три года стала выступать в команде мастеров. Ее основная спортивная карьера складывалась в гандбольном клубе «Лада» и завершилась в 2015 году. Поездкам на турниры заграницу она потеряла счет. У нее трое замечательных сыновей Ростислав, Филимон и Артемий, а муж Александр Гусев – профессиональный баскетболист и тренер. Да, профессиональный игрок получает немало, но движет им не это, а любовь к своему виду спорта, и в основе любых достижений лежит колоссальный тренировочный труд. На вопрос ведущего встречи, спортивного обозревателя Игоря Агишева, не жалеет ли она об упущенных олимпийских шансах, героиня встречи ответила: «Жалеть о чем-то - не в моем характере. Эта эмоция имеет большую разрушительную силу, поэтому нужно всегда оставаться оптимистом».

После этого все отправились в спортивный зал школы № 47, где стали свидетелями образцово проведенного мастер-класса. В роли подопечных Надежды Муравьевой на этом уроке гандбола выступили ученицы шестого класса «С» (литера означает «спортивный») МБУ № 31 - школы с ярко выраженной спортивной направленностью. Девочки занимаются под руководством тренера высшей категории Валентина Стороженко и в текущем году стали серебряными призерами первенства России в своем возрасте. И, кстати, их классным руководителем является еще один экс-игрок «Лады» Мария Чистякова, которую болельщики запомнили под фамилией Колчина.

Во время занятия отрабатывались перепасовки мячом в движении, старт из положения сидя на полу, броски по воротам, взаимодействия с партнерами. Надежда Муравьева аккуратно указывала юным гандболисткам на их ошибки, вносила коррективы. Школьники с большим интересом наблюдали за мастер-классом, а в конце занятия устроили автограф-сессию и фотосессию с трехкратной чемпионкой мира. Думается, что после такого незабываемого мероприятия в МБУ № 47 количество желающих записаться в гандбольную секцию при клубе «Патриот» многократно возрастет!

- Клуб «Патриот» - единственное в своем роде структурное подразделение, в котором есть секция гандбола, а также секции по другим игровым видам спорта, - отметил руководитель клуба Михаил Авдеев. – Занятия в них ведут профессиональные тренеры, такие как Валентин Стороженко. Стоит отметить, что, благодаря ему у нас уже не в первый раз организуются подобные мастер-классы, в частности, два года назад их участниками были игроки ГК «Лада» Елизавета Малашенко и Ксения Карпачева.

- Это очень правильное мероприятие, - сказала в заключение Надежда Муравьева. – Зачастую мы видим ведущих спортсменов на игровых аренах и по телевизору, не задумываясь, что они живут с нами в одном городе. И детям важно познакомиться с ними поближе. Это усиливает в ребятах гордость и за страну, и за свой город. У нас в Тольятти много выдающихся спортсменов. И их нужно приглашать на такие мероприятия с целью пропаганды спорта, польза от этого очевидна.