Дети Тольятти: «Что нам еще сделать, чтобы вы нас заметили?»

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти и педагоги Дворца детского и юношеского творчества совместно с детьми, посещающими секции и кружки, призвали водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения.

Перед началом мероприятия сотрудники полиции напомнили детям о правилах поведения на проезжей части и подарили всем световозвращающие наклейки. Участники акции вышли к нерегулируемому пешеходному переходу, по которому ежедневно передвигается большое количество школьников. Ребята, одетые в яркую одежду, вместе с ростовыми куклами призывали пешеходов и велосипедистов пересекать проезжую часть строго в установленных местах, рассказывали о том, как важно в вечернее время иметь на своей одежде световозвращающие элементы.

Юные инспекторы движения через громкоговорящее устройство патрульного автомобиля объясняли, как правильно нужно проезжать пешеходные переходы, обязательно снижать скорость, быть внимательными и осторожными.

Автолюбители реагировали на происходящее доброжелательно и улыбались в ответ. Большинство уверяли, что всегда пропускают пешеходов и обращают внимание на юных участников дорожного движения.