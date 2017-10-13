Россияне больше не смогут снимать наличные с анонимных карт и электронных кошельков

Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено, сообщил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, соответствующие изменения будут внесены в закон о национальной платежной системе, пишет "Коммерсант". Он отметил, что "движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов".

В правительстве рассчитывают, что нововведения помогут навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа. Премьер-министр пояснил, что неименные карты и электронные кошельки используются для обналичивания денег, «имеющих преступное происхождение».

"Отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически",— рассказал Дмитрий Медведев.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 13.10.2017 07:35 [94] (0)
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