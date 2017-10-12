В ноябре Совфед представит «антисектантский» законопроект

В ноябре будет подготовлен законопроект, который сможет защитить россиян от мошеннических действий сект, сообщила зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

Она отметила, что рабочая группа Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий сект, которую возглавляет Мизулина, пришла к выводу, что без внесения ряда изменений в законодательство решить проблему невозможно, пишут ТАСС.

Мизулина рассказала, что более 500 тоталитарных сект действуют в России т отметила, что обсуждение законопроекта планируется провести в формате круглого стола с "приглашением широкого круга общественных организаций и экспертного сообщества".

"Секты - очень опасная среда, и законодательство в этой части надо править. Мы готовим предложения, как защитить от них граждан. К сожалению, сегодня нет ни одного региона, где не было бы таких сект. Они действуют не только под видом религиозных организаций, но и вполне, казалось бы, безобидных школ лидерства", - сказала сенатор.