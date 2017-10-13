26-летний тольяттинец влез в конфликт двух женщин и убил одну из них

В тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из дачных домиков обнаружен труп женщины.

Сотрудники органов внутренних дел установили личность пострадавшей. Ею оказалась 46-летняя женщина, ранее не судимая, без определенного места жительства.

В облГлавке рассказали подробности дела. Выяснилось, что убитая злоупотребляла спиртным. В тот день потерпевшая вместе со своей знакомой и ее другом распивали спиртное в дачном домике. Внезапно  между женщинами возник конфликт. Мужчина решил заступиться за подругу и нанес второй женщине телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась. 

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за грабеж 26-летний мужчина. 

По признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник сознался в содеянном. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.10.2017 08:35 [322] (0)
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