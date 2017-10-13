В администрации Тольятти отметили положительные тенденции в экономике города

Заместитель главы города по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный отмечает определенные улучшения в тольяттинской экономике.

Зафиксирован рост одного из важнейших показателей — рост промышленного производства — на 10, 2%, (порядка 25 млрд руб). В основном он приходится на автомобилестроение, где рост составил 17%.

Оборот розничной торговли вырос на 2, 7% (это 170 млрд руб.), значит, идет постепенное увеличение потребительской активности горожан.

Стабилизировалась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы снизился до 1,3%. В городском Центре занятости населения официально зарегистрированы 5,4 тысячи безработных. Это на 2 тысячи меньше, чем в начале года, и почти вдвое меньше, чем в мае 2016 года, пишут "Городские ведомости".

Алексей Юрьевич также остановился на работе, связанной с территорией опережающего развития. Он напомнил, что было подано 16 заявок на включение в резиденты ТОР. В итоге двенадцать компаний получили статус резидентов. Резиденты готовы вложить в реализацию своих проектов инвестиции в размере 3,5 млрд рублей, создать 1 346 рабочих мест. Непосредственно в этом году должно быть создано 386 рабочих мест.