В Тольятти подписаны соглашения с новыми резидентами ТОР

12 октября в городской администрации состоялось торжественное подписание трехсторонних соглашений с резидентами ТОР «Тольятти» - ООО «НТЦ Евровент» и ООО «Завод КПД».

Свою подпись в документах поставили глава Тольятти Сергей Анташев, вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и руководители компаний.

С момента функционирования ТОР «Тольятти» в комиссию поступило 17 заявок. По 14 уже одобренным заявкам общий объем инвестиций составляет 3,5 млрд рублей, планируется создать более 1300 новых рабочих мест, сообщает горадминистрация.

«Мы идем очень хорошими темпами и опережаем те регионы, которые гораздо раньше вошли в эту программу. В работе у нас порядка 50 заявок в разных стадиях, мы помогаем нашим резидентам формировать бизнес-планы, оценивать рынок и конкурентов. Уверен, что до конца года резидентами ТОР «Тольятти» станут еще 5-6 компаний. Интерес к городу достаточно высокий, в том числе у иностранных предприятий», - подчеркнул Александр Кобенко.

ООО «НТЦ Евровент» — создание и запуск завода по производству энергоэффективного вентиляционного оборудования.

Общая стоимость проекта составляет 25,7 млн рублей.

Количество рабочих мест – 78, в том числе 29 ед. в первый год.

Проект будет реализован по адресу: г. Тольятти, ул. Ларина, 139 (строение 9).

ООО «ЗАВОД КПД» — организация производства железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения.

Общая стоимость проекта составляет 142,3 млн рублей.

Количество рабочих мест – 67, в том числе 20 ед. в первый год.

Проект будет реализован по адресу: г. Тольятти, ул. Никонова, 52.

Ранее статус резидента ТОР «Тольятти» получили: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО», ООО СП «Граниферт», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА», ООО «ГРАН ЛИМИТЕД», ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС» и ООО «АКТИВ ТМК».