Том Сойер - для детей, гармонист – для взрослых

В воскресенье, 15 октября, Тольяттинская филармония приглашает на концерты детей и взрослых.

15 октября в 12.00 юные тольяттинские артисты, мастера художественного слова Мария Кириллова иИгорь Супрунов и Джаз - оркестр филармонии под управлением Валерия Мурзова представят литературно-музыкальную композицию «Том Сойер и его друзья» по мотивам романа Марка Твена.

Ребята с родителями «перенесутся» через Европу, через Атлантический океан — в Америку и попадут в мир, где царят законы, отличные от законов мира взрослых. Здесь свои представления о чести и бесчестии, добре и зле, справедливости и обмане. В этом мире Том Сойер чувствует себя легко и свободно, как рыба в воде. Веселый и сообразительный мальчишка, он постоянно в поисках приключений, его душа жаждет подвигов и опасностей, а сердце — крепкой мужской дружбы и романтической любви.

Стоимость билета — от 150 рублей, билеты можно купить онлайн по ссылке http://bit.ly/2xARfRU.

А воскресным вечером, 15 октября в 18.00, в зале Тольяттинской филармонии будет звучать гармонь в руках московского виртуоза Павла Уханова.

Баян, аккордеон и гармонь – певучие звуки этих инструментов близки и понятны русской душе. Павел Уханов использует в концертах несколько видов русских гармошек разных размеров: маленькую, как спичечный коробок, «черепашку», «саратовку» с ее звонкими колокольчиками, любимую гармонь Сергея Есенина – «ливенку», а также современную многотембровую «хромку».

Павел Уханов неоднократно выступал в концертном зале имени Чайковского, в Большом зале Московской консерватории, в зале храма Христа Спасителя, а также в городах России, Англии, Франции, Польши, Болгарии, Италии.

Молодой и яркий гармонист-виртуоз Павел Уханов вместе с Русским оркестром филармонии под управлением Василия Кормишина исполнит произведения от классики до танго и подарит отличное настроение!

Билетов на концерт Павла Уханова осталось немного, стоимость – от 250 рублей.

Билеты можно купить онлайн по ссылке http://bit.ly/2ziBxg7.

Подробнее – на сайте филармонии www.filarman.ru, телефон кассы - 222-600.

Возрастное ограничение на концерты: 6+