«Лада» пропустила четыре безответные шайбы от «Йокерита»

В этом матче в составе «Лады» на лед впервые вышел новобранец американский форвард Шейн Харпер. Новичок в первой смене провел два силовых приема, а в одной из атак мог стать автором гола, но не попал по шайбе после прострела Егора Бабенко.

В целом период прошел с преимуществом гостей, которое финны воплотили в шайбы Мэтта Гилроя и Олли Палолы, сообщает пресс-служба ХК.

В начале второго периода Брайан О’Нилл, воспользовавшись ошибкой хозяев, игравших в большинстве, убежал к воротам Лазушина и увеличил счет – 0:3. После этого место в воротах хозяев занял Антон Красоткин. До второго перерыва счет больше не изменился. А на 42-й минуте Хенри Иконен точно бросил, установив, как выяснилось позже, окончательный счет – 0:4, победа «Йокерита».