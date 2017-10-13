В Тольятти предстанут перед судом члены банды «черных риелторов»

Прокуратурой города Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех членов организованной преступной группы, участники которой в период с 2014 по 2016 гг. обманным путем завладевали правом собственности на квартиры тольяттинцев.

Действуя по единой схеме, под предлогом выдачи денежного займа с низкой процентной ставкой злоумышленники входили в доверие, используя юридическую неграмотность потерпевших и методы убеждения, склоняли их к оформлению в МФЦ документов по отчуждению принадлежащей им недвижимости. В результате преступных действий свыше 20 граждан лишились единственного жилья, сообщает прокуратура Тольятти.

При этом руководитель преступной группы также занимался мошенничествами и под видом «помощи в получении кредита». Склоняя потерпевших к оформлению потребительского кредита, якобы с целью создания благоприятной кредитной истории, завладевал приобретенным товаром. В результате преступной деятельности свыше 120 граждан остались без приобретенного ими имущества и с обязательствами перед банками по выплате оформленных на них кредитов.

Указанное уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.