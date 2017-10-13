Полицейские поймали вора, ограбившего почти четыре десятка домов в Самарской области

В период с конца прошлого года по сентябрь 2017 года сотрудниками уголовного розыска на территориях Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов была зарегистрирована серия квартирных краж.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний житель Волжского района, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Мужчину задержали по месту проживания в доме поселка Курумоч.

По предварительной информации, злоумышленник путем отжатия оконной рамы проникал в частные дома и похищал деньги и золотые украшения, которые в дальнейшем сбывал. Общий причиненный ущерб превысил 2 миллиона рублей, сообщили в облГлавке.

По данным фактам возбуждено 38 уголовных дел по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, решается вопрос об объединении их в одно производство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские продолжают проверять его на причастность к аналогичным преступлениям.