Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о фонде защиты прав дольщиков.

«Задача этой компании — сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства»,— сказал он.

По словам Медведева, «этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился».

Уже сформирован наблюдательный совет фонда, в него вошли представители правительства, Совета федерации, Государственной думы, сообщает «Коммерсант».

Также было подписано постановление, утверждающее требования к банкам, в которых учитываются средства компенсационного фонда. Согласно документу, кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным контролем ЦБ, либо иметь одновременно кредитный рейтинг не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства АКРА и не ниже уровня «ruА-» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».