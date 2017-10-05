В Жигулевске уголовник убил знакомую пожилую пару ради денег

В полицию Жигулевска поступило сообщение об обнаружении в своей квартире тел мужчины 1936 года рождения и женщины 1939 года рождения с признаками насильственной смерти. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, прибыл лично начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Николай Харитонов.

Полицейские провели осмотр места преступления и выяснили, что убитые являлись супругами. На телах обоих стражи порядка обнаружили множественные повреждения, в том числе в области головы. Предположительно женщина была задушена фартуком, а на голове мужчины находился полиэтиленовый пакет. С места преступления эксперты  изъяли смывы вещества бурого цвета, молоток, шуруповерт, так же следы пальцев рук и другие вещественные доказательства и улики.

На поиски преступника были брошены все службы полиции города Жигулевска и областного Главка. Розыскные мероприятия продолжались всю ночь: оперативные службы, службы участковых уполномоченных, а так же ППСП и ГИБДД  устанавливали возможных свидетелей преступления, опрашивали родственников и знакомых супргугов, выясняя мотив убийства. В результате кропотливой и объемной работы, личность подозреваемого и его местонахождения были установлены. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска в квартире знакомого в городе Тольятти, сообщает облГлавк.  

По данным полицейских, подозреваемый 1981 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. При задержании мужчина не успел оказать сопротивления оперативникам и не стал отрицать причастность к совершению преступления, сообщив, что мотивом стала корысть. По предварительным данным стражей правопорядка, подозреваемый знал своих жертв – несколько раз возил пожилую пару в больницу. Предполагая, что у супругов может храниться значительная сумма денежных средств, он пришел днем 12 октября  к ним в квартиру. Как полагают сотрудники полиции, злоумышленник   нанес несколько ударов строительными инструментами   мужчине и женщине и стал искать деньги. Забрав 19 700 рублей, мужчина  скрылся с места преступления, уехав к своему знакомому в Тольятти.

В настоящее время Следственным управлениям СКР по Самарской области по признакам убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.10.2017 11:25 [184] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus