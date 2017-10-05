В Жигулевске уголовник убил знакомую пожилую пару ради денег

В полицию Жигулевска поступило сообщение об обнаружении в своей квартире тел мужчины 1936 года рождения и женщины 1939 года рождения с признаками насильственной смерти. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, прибыл лично начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Николай Харитонов.

Полицейские провели осмотр места преступления и выяснили, что убитые являлись супругами. На телах обоих стражи порядка обнаружили множественные повреждения, в том числе в области головы. Предположительно женщина была задушена фартуком, а на голове мужчины находился полиэтиленовый пакет. С места преступления эксперты изъяли смывы вещества бурого цвета, молоток, шуруповерт, так же следы пальцев рук и другие вещественные доказательства и улики.

На поиски преступника были брошены все службы полиции города Жигулевска и областного Главка. Розыскные мероприятия продолжались всю ночь: оперативные службы, службы участковых уполномоченных, а так же ППСП и ГИБДД устанавливали возможных свидетелей преступления, опрашивали родственников и знакомых супргугов, выясняя мотив убийства. В результате кропотливой и объемной работы, личность подозреваемого и его местонахождения были установлены. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска в квартире знакомого в городе Тольятти, сообщает облГлавк.

По данным полицейских, подозреваемый 1981 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. При задержании мужчина не успел оказать сопротивления оперативникам и не стал отрицать причастность к совершению преступления, сообщив, что мотивом стала корысть. По предварительным данным стражей правопорядка, подозреваемый знал своих жертв – несколько раз возил пожилую пару в больницу. Предполагая, что у супругов может храниться значительная сумма денежных средств, он пришел днем 12 октября к ним в квартиру. Как полагают сотрудники полиции, злоумышленник нанес несколько ударов строительными инструментами мужчине и женщине и стал искать деньги. Забрав 19 700 рублей, мужчина скрылся с места преступления, уехав к своему знакомому в Тольятти.

В настоящее время Следственным управлениям СКР по Самарской области по признакам убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.