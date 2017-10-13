В Тольятти изъята крупная партия контрафакта с товарными знаками «NIKE», «SALOMON», «Louis Vuitton»

Куйбышевская транспортная прокуратура признала законным возбуждение четырех уголовных дел по фактам ввоза на территорию Российской Федерации товаров, изготовленных с использованием товарных знаков известных производителей, среди которых «NIKE», «SALOMON SNOWCROSS», «Louis Vuitton Mallenier» и «Montblanc-Simplo GmbH».

Установлено, что изъятые товары являются контрафактными, а их общее качество низкое, недопустимое для оригинальной продукции компаний-правообладателей. Действиями неустановленных лиц правообладателям перечисленных товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 70 млн.рублей, сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб). Ход расследования по уголовным делам взят транспортной прокуратурой на контроль.