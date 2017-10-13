Тольяттинские компании нуждаются в 5438 работниках. При 5382 безработных в городе

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 13.10.2017 составила 5382 чел., из которых 54,6 % приходится на женщин, 13,3 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 14,3 % - граждан предпенсионного возраста. 23,5 % - уволенные по сокращению штата. 5,7 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 185 чел., трудоустроено 110 безработных граждан. Получили услуги по профессиональной ориентации 217 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,29 %.

6 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 593 чел. заняты неполную рабочую неделю, 72 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 5438 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 49,9 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,1 чел. на 1 свободное рабочее место.