Что должен знать потребитель при установке и проверке приборов учета коммунальных услуг

Роспотребнадзор Самарской области подготовил памятку для граждан об установке и проверке приборов учета.

В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых ресурсов, а так же обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых ресурсов вправе осуществлять только лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ для осуществления таких действий.

В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 07.04.2010 № 149, договор на установку, замену и(или) эксплуатацию приборов учета заключается в простой письменной форме, в которой должны содержаться: цена договора, срок установки прибора учета, место установки прибора учета, соответствующего требованиям, предъявляемым изготовителем прибора учета к условиям, необходимым для его работы, порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию.

В соответствии с п.81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, к использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю.

В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат:

а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте;

б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета;

в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета);

г) работоспособность прибора учета.

Несоответствие прибора учета установленным положениям, выявленное исполнителем в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию.

По результатам проверки прибора учета исполнитель оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, который составляется в 2 экземплярах и подписывается потребителем и представителями исполнителя, принимавшими участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию.

Первичный ввод приборов учета в эксплуатацию осуществляется исполнителем без взимания платы.

Следовательно, ответственность за качество монтажа приборов учета несет организация, которая установила прибор учета.

Для расчетов за газ с учетом показаний установленного прибора учета потребителю необходимо письменно обратиться в свою управляющую организацию с письменным заявлением с требованием начислять плату по показаниям установленного прибора учета, на который имеется акт ввода счетчика в эксплуатацию. Данное заявление готовится в двух экземплярах, к нему в обязательном порядке прилагается копия акта ввода ИПУ в эксплуатацию. После получения данного заявления управляющая компания обязана начислять плату исходя, из показаний счетчика.