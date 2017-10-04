Власти и общественники оценили качество дорожных работ на улице Васильевская

12 октября на улице Васильевской специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации и представителями районных советов оценили качество дорожных работ.

Дорога в промышленной зоне Центрального района давно нуждалась в ремонте. В период обильных осадков и во время паводков на низких участках проезжей части скапливалась вода, сообщает горадминистрация. Площадь ремонтируемого участка от улицы Ларина до кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Баныкина, Матросова и Комсомольской составляет 17,8 тыс кв.м, протяженность – 2,4 км.

Подрядчики, учитывая загруженность дороги, а также необходимость отведения воды с проезжей части, увеличили толщину выравнивающего слоя на особо уязвимых участках до 8 сантиметров. На момент проверки на всей протяженности дороги выполнено фрезерование, проведены работы по укладке выравнивающего слоя. До конца следующей недели планируется завершить укладку верхнего слоя, нанести разметку, а также выполнить примыкание к съездам, ведущим на промышленные предприятия.

По итогам проверки члены общественного совета подписали совместный внутренний акт. Документ свидетельствует о том, что работы на данном участке дороги выполняются согласно запланированным объемам с соблюдением технологии производства.