Власти и общественники оценили качество дорожных работ на улице Васильевская

12 октября на улице Васильевской специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации и представителями районных советов оценили качество дорожных работ.

Дорога в промышленной зоне Центрального района давно нуждалась в ремонте. В период обильных осадков и во время паводков на низких участках проезжей части скапливалась вода, сообщает горадминистрация. Площадь ремонтируемого участка от улицы Ларина до кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Баныкина, Матросова и Комсомольской составляет 17,8 тыс кв.м, протяженность – 2,4 км. 

Подрядчики, учитывая загруженность дороги, а также необходимость отведения воды с проезжей части, увеличили толщину выравнивающего слоя на особо уязвимых участках до 8 сантиметров. На момент проверки на всей протяженности дороги выполнено фрезерование, проведены работы по укладке выравнивающего слоя. До конца следующей недели планируется завершить укладку верхнего слоя, нанести разметку, а также выполнить примыкание к съездам, ведущим на промышленные предприятия.

По итогам проверки члены общественного совета подписали совместный внутренний акт. Документ свидетельствует о том, что работы на данном участке дороги выполняются согласно запланированным объемам с соблюдением технологии производства.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 13.10.2017 13:45 [71] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus