Лишили права управления транспортными средствами? Сдайте водительское удостоверение!

Госавтоинспекция Ставропольского района разъясняет порядок сдачи водительского удостоверения после лишения права управления. На вопросы отвечает инспектор по исполнению административного законодательства ОР ДПС ГИБДД О МВД России по Ставропольскому району старший лейтенант полиции Надежда Радюхина.
«С какого момента начинается течение срока лишения права управления?»
На сегодняшний день при совершении даже самого сурового нарушения в области дорожного движения, водительское удостоверение остается у водителя, а принять решение о лишении права управления транспортными средствами может только суд.
Часть 1 статьи 32.7 КоАП РФ гласит о том, что течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении данного вида наказания.
Также в течении трех дней со дня вступления вышеуказанного постановления лицо, лишенное специального права, должно сдать водительское удостоверение в ГИБДД, а в случае его утраты заявить об этом в тот же срок.
«Что будет, если не сдал права после лишения?»
На основании части 2 статьи 32.7 КоАП РФ, в случае уклонения лица, лишенного специального права от сдачи соответствующего удостоверения, срок лишения прерывается.
Если инспектор дорожно-патрульной службы при остановке т/с обнаружит такого «должника», его действия будут квалифицироваться по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, т.е. управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав. В таком случае права изымаются, срок наказания начнет исчисляться именно с этого момента. Но помимо этого водителю еще будет грозить штраф в размере 30000 рублей или административный арест сроком до 15 суток, также возможен вариант исправительных работ сроком от 100 до 200 часов.
«Куда и когда сдать водительское удостоверение?»
В соответствии со ст. 32.7 КоАП РФ водительские права сдаются в течение трех дней в орган, исполняющий административное наказание (ГИБДД) лицом, в отношении которого вынесено постановление суда о привлечении к административной ответственности. Исчисление срока лишения права управления начинается в день, следующий за днем сдачи водительского удостоверения в Госавтоинспекцию.
«Что делать, если лишили прав, но ВУ не сдал и прошел срок?»
Еще раз хочу повторить и важно отметить, что после вступления в законную силу постановления у водителя есть три рабочих дня для сдачи удостоверения. Если водитель не сдал права после лишения, срок наказания считается приостановленным и начнет исчисляться только после изъятия или сдачи водительского удостоверения, т.е пока водитель не передал права после лишения, срок наказания не исчисляется. Для ускорения восстановления прежнего положения водителю необходимо сдать права и ожидать окончания срока наказания.
«Как вернуть права после лишения?»
Порядок возврата удостоверений водителям после указанного наказания прописан в части 4.1 статьи 32.6 КоАП, согласно которой по истечении срока водитель должен проверить знания ПДД со сдачей теоретического экзамена, а при завершении наказания за вождение в состоянии опьянения еще и представить сотрудникам ГИБДД медицинскую справку по итогам врачебного обследования. А также необходимо полностью погасить все штрафы, наложенные ранее.