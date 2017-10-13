Сколько денег нужно россиянам для счастья?

Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц, а для того, чтобы считаться богатым, нужно получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения.

Социологи отмечают, что с 2011 года на 4% снизилось количество людей, считающих, что в России велика разница между богатыми и бедными. Также уменьшилось на 7% число тех, кто считает, что разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается. При этом 63% опрошенных отметили, что эта разница мешает развитию страны.

По оценкам опрошенных, прослойка богатых составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61-70%, пишут РИА Новости.

Как следует из опроса, половина респондентов считают, что богатство способствует развитию худших качеств человека. Относительно бедности мнения разделились: 37% считают, что она также делает человека хуже, еще 37% сказали, что она никак не влияет на моральные качества человека, и только 13% — что бедность делает человека лучше.