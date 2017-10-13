Театр «Колесо» получил грант на проведение гастролей

Театр «Колесо» выиграл грант Министерства культуры РФ на проведение «Больших гастролей». «Большие гастроли» — ежегодная программа гастролей отечественных театров, цель которого — формирование единого культурного пространства России и привлечение новых зрителей.

В рамках федеральной программы поддержки гастрольной деятельности пройдут обменные гастроли театра «Колесо» с Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан.

Со 2 по 5 ноября театр «Колесо» представит в Уфе спектакли «Доходное место», «Пять вечеров», «Похищение». Для юных уфимцев будет показан спектакль «Тайна карты».

Уфимский театр в свою очередь покажет в Тольятти спектакли «Голубая камея», «Фабричная девчонка» и «Палата бизнес-класса».
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  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 13.10.2017 14:35 [120] (0)
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