Театр «Колесо» получил грант на проведение гастролей

Театр «Колесо» выиграл грант Министерства культуры РФ на проведение «Больших гастролей». «Большие гастроли» — ежегодная программа гастролей отечественных театров, цель которого — формирование единого культурного пространства России и привлечение новых зрителей.

В рамках федеральной программы поддержки гастрольной деятельности пройдут обменные гастроли театра «Колесо» с Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан.

Со 2 по 5 ноября театр «Колесо» представит в Уфе спектакли «Доходное место», «Пять вечеров», «Похищение». Для юных уфимцев будет показан спектакль «Тайна карты».

Уфимский театр в свою очередь покажет в Тольятти спектакли «Голубая камея», «Фабричная девчонка» и «Палата бизнес-класса».