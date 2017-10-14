Арт-группы «КИРКА» покажет тольяттинцам выставку «ПЭ ЭМ ЖЭ»

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на открытие выставки современного искусства «ПЭ ЭМ ЖЭ» арт-группы «КИРКА».

Арт-группы «КИРКА» о выставке:

«Каждый из нас ищет своё место. Место, которое любой из нас может называть своим домом, местом работы, местом, где он встречается с друзьями или остается один, домом родителей, и у каждого из нас есть возможность менять место для жизни: город, страну. Кто-то сразу знает, чего он хочет, кто-то десятилетиями чувствует себя «не на своем месте» и не может найти его. Мы выступаем в качестве «локатора», считывающего с окружающих вопросы про «уезжать или оставаться», «уволиться сию секунду или сначала выплатить кредит». То, что окружает нас повседневно, то, о чём мы думаем, но не решаемся сделать».

Манифест арт-группы «КИРКА»:

«Мы говорим о нашем городе, мы хотим, чтобы это место не было пустым, мы наполняем его близкими нам смыслами, даем название безымянным объектам: лавкам, гаражам, бетонным ограждениям, стенам и прочему обыденному. Мы критикуем нашу действительность и самих себя, и как все молодые, не всегда знаем, что делать дальше. Нам важно действие и мы действуем, пользуясь языком художника и улицы».

Арт-группа КИРКА – анонимная группа художников, работающая с Тольятти с 2016 года. Художники, интерпретирующие городскую/музейную действительность, участвуют в выставках и создают работы в уличной среде.

На открытии выставки «ПЭ ЭМ ЖЭ» будут представлены документации работ художников и новые проекты. Выставка включает в себя живопись, объекты, инсталляции, видео. Впервые о арт-группе «КИРКА» заговорили крупные российские СМИ, когда ребята сделали свою работу «Панельки» в мае 2016 года.

ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ:

- официальное открытие;

- живой dj-сет;

- лайт фуршет;

- экскурсия от посетителей;

- стикер-бонус для гостей.

Вход на открытие: 200 р./150р. Вход на выставку в будние дни: 75 р. – школьники, 100 р. – студенты/пенсионеры, 150 р. – взрослые, 65 р. – экскурсия.

20 октября – 11 ноября. Открытие: 20 октября, начало в 19:00

Место проведения: ул. Свердлова, 3

Возраст: 6+.