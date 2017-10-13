Золотое перо России Виктор Шендерович на сцене театра «Колесо»!

8 ноября в театре «Колесо» состоится творческая встреча с двукратным лауреатом высшей телевизионной премии «Тэфи», «золотым пером России»Виктором Шендеровичем.

Виктор Шендерович, известный российским телезрителям как автор программ «Куклы» и «Итого», представит короткие парадоксальные диалоги «Черные ходики», расскажет о придуманной им «Деревне Гадюкино», ставшей уже российским фольклором.

Также в программу концерта включены истории из книги «Изюм из булки»,парадоксальные и иронические, автобиографические и услышанные автором от современников. Эти истории, как кусочки мозаики, складываются в портреты разных людей и эпох.

С концертом, составленным из самых смешных сюжетов, Виктор Шендерович с успехом выступает от Москвы и Нарьян-Мара до Мельбурна и Сан-Франциско.

У каждого зрителя будет уникальная возможность задать вопрос одному из самых известных писателей 21 века.

У Вас будет возможность купить книги автора и получить автограф!

Когда: 8 ноября в 19.00

Где: Драматический театр «Колесо», камерная сцена

Цена билета: 2000 руб

Возраст: 16+.