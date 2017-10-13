Золотое перо России Виктор Шендерович на сцене театра «Колесо»!

8 ноября в театре «Колесо» состоится творческая встреча с двукратным лауреатом высшей телевизионной премии «Тэфи», «золотым пером России»Виктором Шендеровичем.
Виктор Шендерович, известный российским телезрителям как автор программ «Куклы» и «Итого», представит короткие парадоксальные диалоги «Черные ходики», расскажет о придуманной им «Деревне Гадюкино», ставшей уже российским фольклором.
Также в программу концерта включены истории из книги «Изюм из булки»,парадоксальные и иронические, автобиографические и услышанные автором от современников. Эти истории, как кусочки мозаики, складываются в портреты разных людей и эпох.
С концертом, составленным из самых смешных сюжетов, Виктор Шендерович с успехом выступает от Москвы и Нарьян-Мара до Мельбурна и Сан-Франциско.
У каждого зрителя будет уникальная возможность задать вопрос одному из самых известных писателей 21 века.
У Вас будет возможность купить книги автора и получить автограф!
Когда: 8 ноября в 19.00
Где: Драматический театр «Колесо», камерная сцена
Цена билета: 2000 руб
Возраст: 16+.