16-летний велосипедист не спешился на переходе и попал под машину на улице Фрунзе

Вечером 12 октября на перекрестке улиц Фрунзе и Юбилейной был совершен наезд на 16-летнего велосипедиста. Он пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован с сотрясением головного мозга, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В данном ДТП кроме вины водителя, усматриваются признаки нарушения ПДД велосипедистом и он будет привлечен к административной ответственности за то, что пересекал проезжую часть не спешившись с велосипеда.

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно со специалистами департамента образования г.о. Тольятти будет проведено обследование образовательного учреждения, где обучается юный велосипедист. Особое внимание будет уделено качеству обучения детей правилам безопасного поведения на проезжей части.