Предприниматели обсудят безопасность бизнеса в Тольятти

31 октября в Тольятти пройдет юридический форум для предпринимателей «Безопасность бизнеса – как фактор устойчивого развития экономики города». С инициативой его проведения вышел депутат Государственной Думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Бокк.

Цель форума — открыто обсудить актуальные проблемы местного малого и среднего бизнеса, практику и пути их решения, чтобы в дальнейшем обеспечить комфортные и законные условия для развития бизнеса и приоритетных проектов в городе, сообщили в городской администрации.

В программе мероприятия: пленарное заседание на тему: «Безопасный бизнес – Безопасный город – Безопасные инвестиции», вручение дипломов юридической премии «Признание», деловая игра, мастер-классы, семинары и круглые столы. Среди предлагаемых к обсуждению тем — оспаривание сделок при банкротстве и ликвидации предприятия, субсидиарная ответственность, разрешение земельных и градостроительных вопросов как залог успешных инвестиций, актуальные проблемы третейского разбирательства, проект «За честные закупки» — как инструмент общественного контроля и помощи бизнесу в создании конкурентной среды при госзакупках и др.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в форуме. Он начнет свою работу в 9.00 на площадке «Жигулевской долины» по адресу: Южное шоссе, д.165, главный корпус. Регистрация на форум на сайтах: национальный арбитраж.рф и Торгово-промышленной палаты г.Тольятти, по телефонам: 31-86-24, 36-64-21 или по e-mail: azudina@ccitogliatti.ru