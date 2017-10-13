Эпидемический порог заболеваемости гриппом в РФ может быть превышен в ноябре

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ могут быть превышены в октябре-ноябре, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Грипп уже пришел, и уже достаточно больше количество заболеваний, но пока порог эпидемический не превышен", - сказала она.

Скворцова также отметила, что пик превышения порогов заболеваемости может быть достигнут во второй половине октября - ноябре.

"Я стараюсь не болеть и занимать профилактикой. Есть инфекционные заболевания, скажем, грипп. Я привила себя, так же, как и всю свою семью и сотрудников министерства", - добавила она.

Министр также напомнила, что вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа, и всего 3% всех госпитализированных из-за гриппа - привитые.
  1. Общество
  2. ТАСС
  3. 13.10.2017 15:48 [120] (0)
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