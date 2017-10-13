С начала года на дорогах Тольятти травмы получили 237 пешеходов

С начала года 237 пешеходов получили травмы на дорогах Тольятти, из которых 49 по собственной неосторожности, приводит статистику Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Причиной подавляющего числа ДТП является сознательное нарушение правил дорожного движения, как водителями, так пешеходами.

Только в этом году сотрудниками полиции к административной ответственности привлечено более 4000 пешеходов и более 6000 водителей. В образовательные учреждения города для проведения профилактической работы с детьми и их родителями направлено более 2000 информаций о нарушениях ПДД несовершеннолетними.

В настоящее время, для пешеходов одним из самых действенных способов обезопасить себя на дороге (конечно, при соблюдении правил перехода проезжей части) является использование световозвращающих элементов.

В октябре будет проведено сразу 4 специальных профилактических мероприятия, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов (20, 23, 27 и 30 октября). В местах концентрации ДТП, выявленных на основе анализа аварийности, будут выставлены наряды сотрудников Госавтоинспекции.