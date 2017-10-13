Тольяттинские дети с ОВЗ могут обучаться дистанционно по 11 предметам

С 2009 года в Тольятти реализуется социально-ориентированный проект по дистанционному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Центр информационных технологий (ЦИТ) организует методическое и технологическое сопровождение дистанционного обучения детей с ОВЗ. Такие дети не могут посещать школу, поэтому для них организованы рабочие места дома. Они занимаются по специально разработанным учебно-методическим комплексам.

На старте проекта дети-инвалиды могли дистанционно обучаться только по трем предметам. На сегодняшний день в информационной образовательной среде дистанционного обучения опубликованы 34 курса по 11 учебным предметам со 2 по 9 классы (322 урока). Авторами дистанционных курсов являются лучшие педагоги общеобразовательных учреждений Тольятти. С 2009 года над созданием курсов работали около 100 педагогов, пишут "Городские ведомости".

— Работа по созданию новых уроков и курсов ведётся постоянно. Ежегодно у нас обучаются дистанционно около 90% детей с ОВЗ, у которых нет противопоказаний к работе с ПК. Созданная система позволяет обеспечить непрерывность учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей школьников, реализовать дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению, с разными образовательными потребностями, — рассказала руководитель «ЦИТ» Галина Копылова.