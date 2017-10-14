Вступили в силу новые правила получения водительских прав‍

14 октября вступил в силу приказ МВД России «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности». Он вносит изменения в проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, а также в регистрацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, сообщили в Госавтоинспекции.

В частности, установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей, направленные на обеспечение доступности и комфортного нахождения для людей с ограниченными возможностями. Места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных лиц.

Вопрос уплаты госпошлины за проведение экзаменов и выдаче водительских удостоверений приведен в соответствии с Налоговым кодексом – государственную пошлину необходимо оплачивать до подачи заявления.

Уточнен вопрос выдачи дубликата паспорта транспортных средств. Дубликат паспорта транспортного средства взамен утраченного будет выдаваться только при наличии соответствующего волеизъявления владельца транспортного средства.

Определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников многофункциональных центров в случае обращения гражданина для замены водительского удостоверения или выдачи международного водительского удостоверения в многофункциональный центр, при этом установлен максимальный срок предоставления госуслуги, который составляет не более 15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных удостоверений в многофункциональный центр.

Расширен перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. Так, при предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортом. При представлении медицинского заключения в случаях, когда его представление не требуется, водительское удостоверение будет выдано на 10 лет.

Приказом уточнен перечень оснований для приостановления предоставления услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Так, услуга будет приостановлена в случае отсутствия сведений, подтверждающих выдачу представленных документов, не достижения заявителем установленного возраста, а также несоблюдения заявителем, ранее лишенным права управления транспортными средствами, условий возврата водительского удостоверения.

С учетом опыта проведения практических экзаменов изменен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения. Например, упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке. Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях – при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, при этом проведение экзамена будет возможно при обработке поверхности площадки противогололедными средствами. Скорректированы основания для прекращения экзамена на площадке и выставлении отрицательной оценки. Так, оценка «не сдал» выставляется в случае падения с мотоцикла.

Как отметили в Госавтоинспекции, реализация принятого приказа будет способствовать улучшению качества и доступности предоставляемых государственных услуг по линии службы.