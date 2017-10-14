В квартире тольяттинца полицейские нашли боевые патроны (фото)

Сотрудники правоохранительных органов получили оперативную информацию о том, что житель Центрального района может незаконно хранить у себя боеприпасы. Как установили полицейские, 44-летний местный житель снимал квартиру в одном из домов по улице Ленина.

Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка в присутствии собственника помещения провели осмотр жилой площади, в ходе которого обнаружили и изъяли 30 предметов, похожих на патроны. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный сообщил полицейским, что изъятые предметы принадлежат ему. В настоящий момент данная информация тщательно проверяется стражами правопорядка. Проведенным исследованием установлено, что изъятые предметы являются патронами калибра 5,45 мм, пригодными для стрельбы.

По информации сотрудников правоохранительных органов подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и воспрепятствование осуществлению правосудия и предварительного следствия. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам об уголовной ответственности за хранение найденного или переданного им огнестрельного оружия его составных частей и патронов. Чтобы избежать наказания, необходимо добровольно сдать имеющиеся запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.