Гонщики «Мега-Лады» выиграли Кубок России среди пар

13 октября во Владивостоке состоялся заключительный этап Кубка России по спидвею среди пар. Опередив ближайших преследователей из балаковской "Турбины" на 2 очка, гонщики тольяттинской "Мега-Лады" Андрей Кудряшов, Ренат Гафуров и Глеб Чугунов набрали к концу финального заезда 23 очка и одержали победу в решающей гонке турнира, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Таким образом, после четырёх раундов соревнований в активе тольяттинской команды зафиксировано 30 баллов, что позволило спортсменам "Мега-Лады" прочно закрепиться на первой строке турнирной таблицы, сделать золотой чемпионский дубль и во второй раз подряд стать обладателями парного Кубка России по спидвею.

Второе место в турнире с результатом 23 очка заняли гонщики "Турбины", третье место с 19 очками у команды СТК "Октябрьский".