Тольяттинец в драке убил знакомого и попытался сжечь его в лесу

В отдел полиции обратились родственники 26-летнего местного жителя с заявлением о том, что мужчина ушел из дома и пропал. Полицейские выяснили круг его знакомых, в какой одежде молодой человек ушел из дома, составили ориентировку на розыск пропавшего. В результате сотрудники полиции обнаружили тело разыскиваемого в лесопарковой зоне Автозаводского район.

Из собранных материалов следует, что молодой человек находился со своим знакомым в одном из кафе Автозаводского района. Во время распития спиртных напитков между ними возник конфликт. Мужчины отправились выяснять отношения в лесопарковую зону недалеко от заведения. Подозреваемый нанес телесные повреждения потерпевшему и, оставив его в лесу, ушел домой. По предварительным данным, когда злоумышленник вернулся обратно на место происшествия, он обнаружил своего знакомого без признаков жизни, и решил скрыть следы преступления, завалил труп сухой травой, мусором, после чего поджог.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из сел Шигонского района. Им оказался нигде не работающий мужчина 1992 года рождения, ранее судимый за убийство, сообщили в облГлавке.

По признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.