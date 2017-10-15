Тольяттинец пошел на ограбление ради кофе

В дежурную часть отдела полиции №24 УМВД России по г.Тольятти обратилась сотрудница магазина, расположенного по улице Мира, с заявлением о том, что покупатель пытался ограбить торговую точку. Женщина пояснила, что злоумышленник  спрятал под куртку пакет с  тремя  пачками  кофе и планировал скрыться, не оплатив товар, но был остановлен кассиром. Затем, выбросив пакет с товаром, мужчина выбежал из магазина.   

В ходе патрулирования, не далеко от магазина, сотрудники Росгвартии заметили мужчину, по описанию похожего на подозреваемого. Его задержали и доставили в отдел полиции.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления нигде не работающий 30-летний местный житель. В настоящее время  в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 15.10.2017 16:09 [156] (0)
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