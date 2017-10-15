Неделя Тольятти: Дмитрий Азаров на АВТОВАЗе, в регионе пересмотрят меры соцподдержки, новые резиденты ТОР

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом АВТОВАЗ

11 октября врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров впервые в качестве главы региона посетил с рабочим визитом АВТОВАЗ.

В сопровождении президента АВТОВАЗ Николя Мора он увидел производство двигателей и сборочный конвейер, пообщался рабочими автозавода. Особенно главу региона интересовали условия труда сотрудников компании и уровень заработной платы на предприятии.

Среди позитивных сдвигов глава регионов отметил то, что люди с большим желанием овладевают новыми навыками, постоянно проходит процесс переподготовки кадров. Это сказывается на росте производительности труда, закладывает серьезный фундамент для успешного будущего, в котором заинтересованы и региональные власти.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы создать условия для успешного развития, - подчеркнул врио Губернатора. - Подробно обсудим, что требуется на данном этапе от органов государственной власти, от муниципалитета. Сверим часы, что называется, и вместе будем достигать результата".

Николя Мор выразил слова признательности за беспрецедентные меры государственной поддержки, как автомобильного рынка, так и самого предприятия. Президент АВТОВАЗа напомнил о выделении 440 млн рублей из федерального бюджета на меры поддержки и обучение работников завода. Что касается экспорта, то, по словам президента АВТОВАЗа, недавно вышло постановление Правительства РФ, которое направлено на поддержку экспортеров. Также среди вопросов, которые руководство завода хотело обсудить с региональными и городскими властями, - подготовка молодых инженерных кадров.

Закончив осмотр модельного ряда, Дмитрий Азаров и Николя Мор провели совещание по вопросам сотрудничества между региональными и городскими властями и автозавода, в обсуждении также приняли участие представители областного Правительства, тольяттинской администрации, руководства АВТОВАЗа.

Отметим, что на этой неделе АВТОВАЗ объявил об отзыве в России 19,67 тыс. автомобилей Lada XRAY, реализованных с февраля 2016 года.

"Причиной отзыва автомобилей Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", - отмечается в сообщении.

На указанных автомобилях на кромку аккумуляторной площадки будет наклеен защитный уплотнитель. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В правительстве региона занялись корректировкой мер соцподдержки

В Правительстве Самарской области состоялось первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению региона. Глава региона во время заседания отметил, что изменения в системе соцподдержки населения, произошедшие в течение года, у многих жителей региона вызвали непонимание.

"Люди, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, не поняли принятые ранее решения и считают их несправедливыми. Я уже побывал и в ряде городских округов, и в сельских районах, и везде ко мне подходят и обращаются с просьбой вернуться к общественному обсуждению данного вопроса и пересмотреть уже скорректированную систему мер социальной поддержки", - рассказал Дмитрий Азаров.

Состоялось обсуждение, в ходе которого высказался каждый член рабочей группы. Глава региона подчеркнул, что все предложения зафиксированы и будут учитываться при принятии окончательных решений. Дмитрий Азаров обратил внимание членов рабочей группы, что почти каждый выступающий говорил о необходимости дополнительной соцподдержки такой категории льготников, как работающие пенсионеры, имеющие статус ветеранов труда. Он предложил решать имеющиеся проблемы пошагово, с учетом их остроты, и начать, в первую очередь, именно с этой категории льготников.

Глава региона поставил задачу врио министра соцдема проработать варианты корректировки мер соцподдержки для работающих пенсионеров в недельный срок. Такой же срок отвел врио министра транспорта для проведения необходимых расчетов и поиска вариантов решения проблемы с льготными перевозками.

Следующее заседание рабочей группы состоится 19 октября. На совещании врио министров доложат свои предложения по корректировке механизмов соцподдержки. Планируется принятие конкретных решений

В Тольятти подписаны соглашения с новыми резидентами ТОР

12 октября в городской администрации состоялось торжественное подписание трехсторонних соглашений с резидентами ТОР «Тольятти» - ООО «НТЦ Евровент» и ООО «Завод КПД».

Свою подпись в документах поставили глава Тольятти Сергей Анташев, вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и руководители компаний.

С момента функционирования ТОР «Тольятти» в комиссию поступило 17 заявок. По 14 уже одобренным заявкам общий объем инвестиций составляет 3,5 млрд рублей, планируется создать более 1300 новых рабочих мест, сообщает горадминистрация.

ООО «НТЦ Евровент» — создание и запуск завода по производству энергоэффективного вентиляционного оборудования. Общая стоимость проекта составляет 25,7 млн рублей. Количество рабочих мест – 78, в том числе 29 ед. в первый год.

ООО «ЗАВОД КПД» — организация производства железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Общая стоимость проекта составляет 142,3 млн рублей. Количество рабочих мест – 67, в том числе 20 ед. в первый год.

К слову, другой значимый городской промышленный комплекс - Особая экономическая зона «Тольятти» вновь попала в глобальный рейтинг свободных экономических зон, ежегодно публикуемый авторитетным международным журналом fDi. Третий год подряд она отмечена в номинации «Потенциальные конкуренты».

В опубликованном рейтинге 2017 года отмечается, что за прошедшие два года ОЭЗ «Тольятти» совершила впечатляющий рывок вперед, как в части строительства инфраструктуры, так и в части привлечения и работы с инвесторами. Особого внимания заслуживает факт начала строительства таможенной инфраструктуры в 2017 году, которая позволит создать на всей территории ОЭЗ зону таможенного контроля.

На набережной Комсомольского района появится досуговая площадка

По инициативе некоммерческой организации «Открытые сердца» на набережной Комсомольского района строят досуговую площадку.

Развитие набережной необходимо, поэтому в районной администрации очень трепетно относятся к этой общественной инициативе. Как рассказал глава района Артем Анисимов, конечным итогом реализации проекта станет создание спортивной зоны на набережной Тольятти. На площади 300 квадратных метров появятся детская площадка с качелями и каруселями и непосредственно спортивная – с каскадом турников, брусьями для отжиманий, рукоходами.

На обустройство спортивной зоны требуется около двух миллионов рублей, но из городского бюджета средства не выделяются. Энтузиасты смогли привлечь спонсора. Ориентировочно новый объект на набережной Комсомольского района будет построен до 7 ноября.

В Тольятти строители нашли боевой снаряд

На улице Ярославская при проведении строительных работ был найден предмет, внешне напоминающий снаряд. Рабочие, нашедшие его, сообщили об этом в полицию.

Неизвестно каким образом снаряд оказался в этом месте. Сотрудники полиции оцепили опасную зону и вызывали инженерно-техническую группу ОМОН.

Прибывшие взрывотехники осмотрели находку и пришли к выводу, что это действительно артиллеристский снаряд калибром 76 миллиметров со следами сильной коррозии. Поскольку он находился на безопасном удалении от жилых домов, эвакуация граждан не проводилась.

Соблюдая необходимые меры предосторожности, саперы ОМОН вывезли боеприпас на полигон одной из воинских частей, расположенный под Тольятти. Снаряд был уничтожен накладным зарядом.