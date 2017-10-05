«Ладья» одержала победу в Усть-Каменогорске

«Ладья» провела первую игру двухматчевой серии против «Алтая» из Усть-Каменогорска.

Начало матча сложилось удачно для «Ладьи»: на 4-й минуте Виктор Башлаев реализовал большинство, рассказали в пресс-службе нашей команды. Но до перерыва хозяева отыгрались стараниями Петра Гришанова.

Во втором периоде соперники также обменялись заброшенными шайбами: сначала Константин Кухарев реализовал выход один на один (1:2), а затем Иван Шапошников вновь восстановил равновесие.

Судьбу матча в третьем периоде решил буллит, назначенный в ворота «Алтая», который реализовал Кухарев – форвард «Ладьи» оформил дубль и принес 3 очка команде. Заметим, что вскоре после буллита хозяева почти полторы минуты играли в большинстве «5 на 3», но оборона волжан во главе с Арсением Никоноровым выстояла.

Сегодня соперники сыграют еще раз.