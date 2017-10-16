Тольяттинские полицейские задержали подозреваемую в краже из аптеки

В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в аптеке, находящаяся на улице Льва Яшина, совершена кража маникюрных принадлежностей, стоимостью более 3 тысяч рублей.

Правоохранители опросили сотрудников и посетителей торговой точки. В результате проведения оперативных мероприятий, у полицейских появились сведения о том, что к краже может быть причастна ранее судимая за аналогичное преступление местная жительница 1993 года рождения. Оперативники установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее, сообщает облГлавк.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.