На КПП в Тольятти у водителя грузовика из Москвы изъяли поддельные права

Находясь на КПП «Рубежное» в Комсомольском районе сотрудники Госавтоинспекции за нарушение остановили автомобиль «Scania». За рулем грузовика находился 31-летний житель Московской области.

Мужчина предоставил полицейским свидетельство о регистрации транспортного средства, имеющее признаки подделки. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции, а изъятый документ направили на исследование. Результаты проведенной экспертизы подтвердили подозрения инспекторов ГИБДД.

В настоящее время по признакам подделки документов возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали произошедшего.