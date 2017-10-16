На КПП в Тольятти у водителя грузовика из Москвы изъяли поддельные права

Находясь на КПП «Рубежное» в Комсомольском районе сотрудники Госавтоинспекции за нарушение остановили автомобиль «Scania». За рулем грузовика находился 31-летний житель Московской области.

Мужчина предоставил полицейским свидетельство о регистрации транспортного средства, имеющее признаки подделки. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции, а изъятый документ направили на исследование. Результаты проведенной экспертизы подтвердили подозрения инспекторов ГИБДД.

В настоящее время по признакам подделки документов возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали произошедшего.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.10.2017 08:37 [59] (0)
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