Тольяттинские теннисисты выиграли «Кубок ФТСО»

14 октября на теннисных кортах ОК «Тольятти Теннис Центр» завершился открытый турнир Самарской области «Осенний кубок ФТСО».
В нем принимали участие юноши и девушек до 13 лет.
Как сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации, победителями и призерами соревнований стали:
ЮНОШИ
1 место — Никита МАРТЫШКОВ (Тольятти)
2 место — Максим КОЛОБОВ (Тольятти)
3 место — Владислав МАРТЫНОВ (Самара)
ДЕВУШКИ
1 место — Василиса ПЕРВОВА (Тольятти)
2 место — Дарья ЖУКОВА (Старый Оскол)
3 место — Анастасия ЛОБАНОВА (Тольятти)