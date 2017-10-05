Тольяттинские теннисисты выиграли «Кубок ФТСО»

14 октября на теннисных кортах ОК «Тольятти Теннис Центр» завершился открытый турнир Самарской области «Осенний кубок ФТСО».

В нем принимали участие юноши и девушек до 13 лет.

Как сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации, победителями и призерами соревнований стали:

ЮНОШИ

1 место — Никита МАРТЫШКОВ (Тольятти)

2 место — Максим КОЛОБОВ (Тольятти)

3 место — Владислав МАРТЫНОВ (Самара)

ДЕВУШКИ

1 место — Василиса ПЕРВОВА (Тольятти)

2 место — Дарья ЖУКОВА (Старый Оскол)

3 место — Анастасия ЛОБАНОВА (Тольятти)