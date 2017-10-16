Тольяттинский гимнаст завоевал бронзовую медаль Кубка ВТБ в Тбилиси

В Тбилиси с 13 по 15 октября впервые прошел розыгрыш Кубка российского банка ВТБ, являющегося одним из основных спонсоров Международной федерации спортивной гимнастики (FIG). Участниками соревнований стали спортсмены России, Грузии, Армении, Украины и Белоруссии.

Спортсмен тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» Андрей Маколов по итогам турнира стал не только обладателем главного приза в командном многоборье, но и успешно выступил в личном, взяв бронзовую медаль. На том же третьем месте тольяттинец расположился в итоговом протоколе в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке, сообщает управление физкультуры и спорта администрации.

Этот успех с ним разделил сопровождавший своего воспитанника в Грузии Олег Ярыгин, тренер-преподаватель КСДЮСШОР «Олимп».
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  3. 16.10.2017 10:03 [71] (0)
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