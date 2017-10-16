В Тольятти полицейские выявили факт мошенничества с деньгами материнского капитала

К сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 24 УМВД России по городу Тольятти поступила информация о незаконном использовании средств материнского капитала.

Как установили полицейские, подозреваемая – 34-летняя местная жительница – за вознаграждение приобрела поддельные чеки на покупку дорогостоящего лекарства, необходимого для лечения ее ребенка, на общую сумму в сто тысяч рублей, якобы используя средства из материнского капитала.

В отношении жительницы Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.