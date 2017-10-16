На проспекте Степана Разина водитель «Приоры» сбил мужчину на пешеходном переходе

Только в этом году 241 пешеход получил травмы различной степени тяжести и 9 человек погибли. Значительная часть всех наездов на пешеходов происходит в зоне действия пешеходных переходов.

15 октября в 21:50 22-летний водитель "Лады Приоры" в районе дома №59а по проспекту Степана Разина допустил наезд на 23-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, пешеход госпитализирован с политравмой.

Госавтоинспекция Тольятти настоятельно рекомендует водителям, в случае непогоды или недостаточной видимости, соблюдать максимальную осторожность и выбирать безопасную скорость при приближении к пешеходным переходам.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.10.2017 11:05 [121] (0)
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